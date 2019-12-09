РИАМО - 9 дек. Сначала 2019 года в подмосковную Госжилинспекцию поступило более 250 тысяч жалоб, больше всего обращений направили жители Химок, Одинцова, Балашихи и Красногорска, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник ведомства Ольга Федина.

«Больше всего обращений поступает от жителей самых густонаселенных муниципалитетов. Это Химки, Одинцово, Балашиха, Красногорск. Сказывается соседство со столицей: люди активны и требовательны», - сказала Федина.

Он отметила, что более половины жалоб, поступающих на рассмотрение в ведомство, не обоснованы и связаны с незнанием жителями жилищного законодательства.

Ранее пресс-служба министерства ЖКХ Московской области сообщила, что с начала 2019 года в Подмосковье отремонтировали более 12,4 тысячи подъездов многоквартирных домов. Наибольший процент выполнения плана отмечается в городских округах Химки, Реутов, Серпухов, Люберцы, Мытищи и Балашиха. Всего за три года по губернаторской программе в порядок привели более 80 тысяч подмосковных подъездов.