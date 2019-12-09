РИАМО - 9 дек. В подмосковном Красногорске задержали двух местных жителей в возрасте 18 и 20 лет, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотического средства, у них изъяли мефедрон общей массой около 900 граммов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники закупили необходимые компоненты для синтезирования мефедрона и в гараже, принадлежащем одному из злоумышленников, расположенном в Оптическом проезде, организовали лабораторию по производству наркотика», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что полицейские изъяли коробку с порошкообразным веществом, весы, пакеты, различное оборудование и прекурсоры. Химическое исследование показало, что изъятый порошок является мефедроном общей массой около 900 граммов.

Молодые люди рассказали, что делали закладки в лесном массиве около СНТ. После осмотра этих хранилищ полицейские изъяли еще девять свертков с аналогичным содержимым общей массой более 30 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигуранты дела арестованы.