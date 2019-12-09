РИАМО - 9 дек. После продления Коммунарской линии метрополитен в пешей доступности получат более 83 тысяч жителей столицы, ветку планируют продлить до Троицка, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект».

«Суммарно это люди, проживающие в районах, через которые пройдет участок Коммунарской линии от станции «Коммунарка» до станции «Троицк», — говорится в сообщении.

Суточный пассажиропоток новых станций, по прогнозам, может составить более 19,7 тысячи человек.

При этом стоимость жилья у станций увеличится в среднем на четверть.

С 15 по 16 декабря жители Троицка смогут проголосовать, где лучше построить новую станцию метро: 38-й километр Калужского шоссе или начало Октябрьского проспекта. Для этого нужно иметь прописку в этом городе, подать заявку на портале mos.ru. В голосовании принимают участие те, кто родился до 2004 года.