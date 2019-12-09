РИАМО - 9 дек. Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила реконструкцию газопроводов высокого давления на территории Центрального административного округа, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, АО «Мосгаз» планирует реконструировать газопровод протяженностью 870 метров на Пречистенской набережной, дом 5.

«В этом же административном округе АО «Мосгаз» планирует реконструировать газопровод в районе проспекта Мира, дома 10-46, а также Большой Переяславской улицы, дом 3, корпус 1 – дом 10. Протяженность линейного объекта - 2186 метров», - говорится в сообщении.

Реконструкция газовых сетей позволит улучшить качество газоснабжения действующих потребителей, а также создаст условия для подключения к газу новых объектов.