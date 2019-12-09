РИАМО - 9 дек. В понедельник утром анонимные сообщения об угрозе взрыва получили свыше десяти столичных судов, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Мосгорсуда.

«Коптевский, Чертановский, Таганский, Измайловский, Нагатинский, Замоскворецкий, Пресненский, Люблинский, Тимирязевский, Бабушкинский, Черемушкинский, Преображенский, Троицкий, Бутырский суды получили анонимные сообщения о минировании», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Чертановский, Пресненский, Измайловский, Таганский суды уже вернулись к работе.

4 и 5 декабря в Москве эвакуировали сотрудников и посетителей нескольких судов, а также школы на юго-западе города. Эвакуация в судах проходила и 3 декабря, в этот же день появились сообщения о минировании храма Христа Спасателя и Музея истории МГУ.