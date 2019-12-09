РИАМО - 9 дек. Электронные голосования собственников жилья в многоквартирных домах проводятся в Подмосковье в пилотном режиме на базе ЕИАС «ЖКХ», полностью эта система заработает в первом квартале 2020 года, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник региональной Госжилинспекции Ольга Федина.

«В первом квартале 2020 года совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области мы внедрим данный проект в полном объеме», - сказала Федина.

Новая система поможет жителям быстро и комфортно выносить на рассмотрение с соседями все вопросы управления домом, в том числе выбора управляющей организации.

Федина также подчеркнула, что благодаря введению электронного голосования недобросовестные управляющие компании больше не смогут подделывать подписи жителей в протоколах.

«Сегодня, получая протокол собрания, мы не всегда уверены в том, что подписи собственников достоверны. <…> Избежать мошеннических действий поможет электронное голосование», - сказала Федина.

Она уточнила, что недобросовестные компании идут на фальсификацию бюллетеней голосования, чтобы нелегально приступить к управлению домом. Электронное голосование исключит такую возможность: войти в систему смогут только зарегистрированные собственники.

В настоящее время выбор управляющей компании проходит долго и в ручном режиме.