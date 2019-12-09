РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 9 дек. В подмосковном Орехово-Зуеве 18 декабря пройдет вечер песен композитора Александры Пахмутовой «И песни останутся молодыми», на мероприятие приглашают всех желающих, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

Перед гостями в выставочном зале выступит ансамбль «Созвучие».

«Александра Пахмутова и ее песни – огромная часть жизни наших бабушек, мам, нас самих и наших детей. Александре Николаевне – 90! Приглашаем послушать ее песни и музыку – лиричную и патриотичную, маршевую и вальсовую, классическую и эстрадную, всегда родную!» – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, вход свободный, вечер пройдет 18 декабря в выставочном зале Орехово-Зуева по адресу: Центральный бульвар, дом №3. Начало в 18:00.