Костюмами единорогов и диснеевских принцесс, отважных пиратов и милых сердцу гномиков сегодня никого не удивишь. На смену мультяшным героям приходят тараканы, капкейки, леденцы на палочке, спанч-бобы и другие «фантастические твари». Дети стремятся быть оригинальными и увлекают своими образами родителей. Истории о костюмах, которые вызвали на утренниках настоящий фурор, в публикации РИАМО.

На утренник в образе сосиски

В особом тренде «съедобные» костюмы, имитирующие хот-доги, капкейки и прочие любимые детьми блюда. Сейчас читать стишок к Дед Морозу бодро подходят сосиски, за ними вслед декламировать «В лесу родилась елочка» выстраиваются леденцы на палочках и капкейки.

«Пока нам не дали путевку в муниципальный детский сад, мы целый год посещали частный, – рассказывает Ирина, мама трехлетнего Марка. - Отношение к детям там было лояльное, порой даже слишком. Родители буквально изощрялись, чтобы продемонстрировать нам свою находчивость. Никогда не забуду, как в Новый год мальчика нарядили в костюм хот-дога. Это был бесформенный мешок, на который нашили волны, издалека напоминающие соус: горчицу или майонез. Мальчик еле-еле дошел до елки, старательно спел песенку. Со стороны выглядело все нелепо и смешно. А родители остались в восторге. На следующий год сестру «хот-дога» – пятилетнюю Лизу – их мама нарядила в разноцветный леденец. Наверное, в той семье, все очень любят покушать…».

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Пока сшили все лапы, сошло сто потов

Из архива ателье Гамма

Иногда изобретательность сценаристов, придумывающих сценарии праздников, удивляет даже профессионалов. Хозяйка ателье «Гамма» Ольга Меркурьева говорит, что каких только идей не видела, чего только не отшивала своими руками, но даже она слегка замешкалась на просьбу родителей: придумать и воплотить в жизнь наряд таракана.

«Никогда не забуду дни, когда над костюмом таракана трудилось все ателье. Мы придумали образ, отрисовали эскиз, искали подходящую ткань. Мы хотели, чтобы у нас получился необычный таракан. Старались всей командой. В итоге мальчик надел бриджи, шапочку с усиками, жилет, на спине были крылышки, - вспоминает Меркурьева. - Образ получился ярким, мальчик сорвал все овации. Это был нетипичный, интеллигентный таракан с хорошими манерами, одет буквально «от кутюр».

Спанч Боб из упаковки от телевизора

Наверное, иногда родителям стоит обращаться к помощи профессионалов, ведь домашний креатив не всегда удачный. Хотя, как говорится, на вкус и цвет…

«Пригласили в гости на новогодний праздник мальчика. К нам должен был прийти Дед Мороз, визит которого мы заказали с другими родителями вскладчину, - рассказывает историю Екатерина, мама 10-летнего Арсения. – Условием детской вечеринки было наличие костюма. Хотя напрягать родителей его покупкой мы не могли: Тольятти – город небольшой, депрессивный… Словом, решили, что сошьем костюмы сами. Мы с сыном не мудрили и выбрали наряд гнома. В гости пришли пара котиков, три зайки, клоун. Когда открылась дверь и вошел друг сына Тимоша, все буквально выпали в осадок. Он был одет… в коробку из-под телевизора с прорезями для глаз и рук. Коробка была разрисована под Спанч Боба. Зато дешево и сердито! Ребенку было неудобно, он неуклюже плясал. Коробку снял, едва завершился хоровод с Дедом Морозом. Тут бедное дитя и выдохнуло. Но дети веселились и смеялись, глядя на Тимошу. А сейчас сын Арсений просит повторить наряд уже на утренник в этом году. Вот думаю, как его мягко переубедить».

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Свинка в персиковом платье

Иногда требования детских садов далеки от всеобщего представления о том, каким должен быть эстетичный новогодний наряд. Сценаристы не дают пощады даже маленьким девочкам.

«В канун 2019 года Свиньи, - рассказывает Юлия, журналистка и мама дочки пяти лет, - мы с нетерпением ждали, когда озвучат роль дочери на утреннике. Сначала назвали рыбкой, дали стишок. Я обрадовалась и тут же приобрела красивое платье изумрудного цвета, с переливающимися пайетками, с пушистым «хвостом»-юбкой из вуали. Предполагалось дополнить красоту короной ручной работы в стиле «владычицы морской». Едва я засуетилась, как позвонила воспитатель. Сказала, что Яна будет символом года – Хрюшей. И одеть ее нам предстоит в белую майку и черные шорты. «Так будут одеты и другие «свинки», сказала педагог.

В качестве украшения нам предложили плюшевые нашлепки с пятачком и накидки. Новогодний утренник а-ля «урок физкультуры»? Когда вокруг елки порхают блестящие рыбки и снежинки? Когда дочка так долго готовила стих для Деда Мороза и мечтала о нарядном платье? Увольте, подумала я и поставила воспитателей перед фактом: мы придем в персиковом платье. Представьте, они еще ворчали! Но мы победили, Хрюша у нас получилась самая симпатичная в группе и по-новогоднему нарядная. Хотя нашлепки мы все-таки оставили в угоду общему стилю праздника. Это был компромисс».

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Налетели, зажужжали и немного испугали

Из архива ателье Гамма

Под детские сады порой важно подстраиваться, если не хотите остаться за бортом большого торжества. Даже родители вынуждены фантазировать, маскируя свое присутствие.

«Дочку Есению мы отдали в сад с двух лет, что по нашим меркам рано. Так случилось, что на новогодний утренник в саду родителей решили не пускать, – рассказывает Наталья, жительница Оренбурга. – Нам пояснили, что малыши испугаются присутствия большого числа людей. Мы посовещались между собой и решили замаскироваться, нарядившись в маски-пчелок и плащи. Кстати, тема утренника звучала так: «Дед Мороз в летнем лесу». То есть наши образы в общий сюжет вписывались. Костюмы вызвалась сшить одна из мам - портниха. В назначенный день мы пришли и обомлели, глядя на свои облачения. Вы видели мультфильм «Унесенные призраками»? Там бы персонаж Заколдованный дух. Так вот - один в один. Делать нечего, надели маски, накинули плащи и сели. Когда дети зашли в зал, то почти хором стали плакать, увидев пчел-призраков. Воспитатели их еле успокоили. Но в итоге все закончилось отлично».

Новогодний утренник – хлопотное и веселое мероприятие. Люди изо всех сил стараются сделать праздник Нового Года незабываемым. Главное, чтобы детские воспоминания были добрыми. Счастливых вам утренников!

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