РИАМО - 9 дек. Утром в понедельник в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково отменили и задержали 17 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве задержали два рейса. В Домодедове отменили четыре рейса, задержали семь. Во Внукове задержали четыре рейса.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе в понедельник ожидается облачная погода с небольшими осадками. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.