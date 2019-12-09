РИАМО - 9 дек. На минувших выходных в Подмосковье обработали противогололедными реагентами около 20 тысяч километров муниципальных и региональных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За прошедшие выходные более 1 тысячи единиц спецтехники обработали противогололедными материалами около 20 тысяч километров муниципальных и региональных дорог», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

На ночных дежурствах было задействовано в среднем около 1,2 тысячи машин.

В Подмосковье минувшей ночью прошел дождь, сейчас температура местами достигает плюс 2 градусов. При этом на юго-востоке и северо-западе региона возможен снег. Водителям посоветовали быть особенно внимательными и аккуратными.