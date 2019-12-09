РИАМО - 9 дек. С 2020 года Госжилинспекция Московской области будет сообщать собственникам помещений в многоквартирных домах о штрафах и предписаниях, выданных управляющим компаниям, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник ведомства Ольга Федина.

«Мы будем сообщать собственникам о количестве штрафных санкций и предписаний, которые получила их управляющая компания. Чтобы у жителей складывалось четкое представление о ее работе», - сказала Федина.

Она добавила, что ведомство совместно с администрациями муниципалитетов будет проводить среди жителей разъяснительную работу и рекомендовать им сменить недобросовестные УК.

В Московской области составляют рейтинг управляющих компаний. При составлении рейтинга учитывается качество содержания домов, обеспечение бесперебойной поставки коммунальных услуг, своевременность обработки обращений жителей.