РИАМО - 9 дек. С начала 2019 года в «Мосгортрансе» появились более 1,1 тысячи новых автобусов, транспортные средства вышли на линии в центре, на севере, юге и юго-востоке Москвы, а также в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Регулярное обновление подвижного состава важно для качественного обслуживания пассажиров. В этом году мы приняли более 1,1 тысячи новых транспортных средств. Современные автобусы соответствуют всем самым современным требованиям комфорта, безопасности и экологичности», – говорится в сообщении.

В салонах автобусов есть системы видеонаблюдения и климат-контроль. Транспорт удобен для инвалидов, оснащен креплениями для кресел-колясок.

С 2013 года «Мосгортранс» закупает автобусы с двигателями экологического класса «Евро-5». Сейчас таких автобусов в парке предприятия больше половины. Также в столице появляется все больше электробусов и современных трамваев.