РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Жители подмосковного Красногорска 9 декабря могут узнать, какова роль совета многоквартирного дома в эффективном управлении МКД, как добиться капремонта и откуда берутся тарифы в ЖКХ, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Девятого декабря в 17:00 в здании администрации Красногорска пройдет бесплатный обучающий семинар PRO ЖКХ. Участие могут принять все желающие разбираться в вопросах жилищно-коммунального хозяйства.

«В программе семинара: правовые основы организации деятельности жилищно-коммунального комплекса РФ, роль и задачи советов МКД в обеспечении эффективного управления домами, планирование и организация деятельности по управлению многоквартирными домами, предоставление жилищно-коммунальных услуг потребителям, тарифы и ценообразование в ЖКХ», – говорится в сообщении.

Кроме того, в повестку дня вошли тема проведения капитального ремонта в многоквартирном доме и обсуждение системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Семинар проведет заместитель председателя комиссии общественной палаты Московской области по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры и благоустройству военных городков, член регионального штаба ОНФ в Московской области, руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области в городском округе Балашиха Петр Попов.

Администрация муниципалитета расположена по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №4.