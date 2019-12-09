РИАМО - 9 дек. Столичные следователи устанавливают обстоятельства гибели двух несовершеннолетних, которые упали с высоты на юго-западе города, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

«Вечером 8 декабря 2019 года возле жилого дома, расположенного на юго-западе Москвы, были обнаружены два подростка 16-ти лет с травмами, характерными при падении с высоты. Один из подростков погиб на месте, второй был доставлен в больницу, где несмотря на оказанную помощь скончался. Следователями устанавливаются мотивы совершенного поступка», - сказала Иванова.

Она добавила, что сотрудники ГСУ СК РФ по городу Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.