РИАМО - 9 дек. С начала 2019 года с рынка управления многоквартирными домами в Подмосковье ушли 70 компаний, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина.

«С начала года появилось 30 новых управляющих организаций, при этом 70 УК (управляющих компаний - ред.) покинули рынок», - сказала Федина.

Она уточнила, что первые два года - это критический срок для укрепления компании на рынке.

Одним из веских оснований для отзыва лицензии у управляющей организации является задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями.

Ранее пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина сообщила, что с начала 2019 года в Подмосковье более 300 сотрудников предприятий ЖКХ прошли независимую оценку квалификаций.