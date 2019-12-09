РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. Инспекторы ГИБДД в Королеве провели рейды на пешеходных переходах, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Константин Ермилов.

В Королеве сотрудники ГИБДД провели несколько рейдов на пешеходных переходах, чтобы предупредить и снизить количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов в зоне переходов.

«Информационно-пропагандистские акции «Пешеходный переход» проведены в прошедшие выходные на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев. В ходе проведения сотрудниками производилась раздача тематических листовок», – сказал Ермилов.

Также с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами в зоне пешеходных переходов, усилены меры, принимаемые для их сокращения.