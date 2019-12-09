РИАМО - 9 дек. Программу реновации столичного жилищного фонда планируется завершить в 2032 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2032 году проект (реновация - ред.) должен быть завершен. Мы видим сегодня, что большинство объемов будет реализовано за эти сроки», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он также сообщил, что столичная мэрия не планирует расширять границы города.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что программа реновации набрала ход. В настоящее время в рамках программы проектируются и строятся 206 домов общей площадью 3,2 миллиона квадратных метров.