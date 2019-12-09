РИАМО - 9 дек. Лекции, тренинги и мастер-классы пройдут в центре «Моя карьера» в рамках пятидневного марафона с 16 по 20 декабря, каждый из дней будет посвящен определенной группе жителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Опытные тренеры расскажут, как развивать навыки, оценивать профессиональные и личностные качества. Участники марафона составят план действий для достижения поставленных целей. Психологи проведут консультации, научат управлять своим эмоциональным состоянием и защищать себя от профессионального выгорания. Деловые игры будут интересны тем, кто хочет открыть бизнес», - говорится в сообщении.

Каждый день марафона будет посвящен определенной категории граждан. 16 декабря специалисты подготовят программу для людей с ограниченными возможностями здоровья и волонтеров, 18 декабря — для молодежи, 19 декабря в центр «Моя карьера» приглашают мам с детьми, а 20 декабря — людей старшего возраста

Согласно программе марафона люди с ограниченными возможностями сыграют в игру, посвященную профессиям будущего и узнают результаты конкурса «В будущее с уверенностью». 18 декабря молодые люди от 18 до 30 лет смогут принять участие в полезных деловых играх и проведут встречу с участниками проекта «Лето моей карьеры».

Мамы с детьми составят свои планы на грядущий год вместе с экспертами и смогут поучаствовать в предновогоднем интенсиве «Мама. Перезагрузка - 2020». Люди более старшего возраста встретятся на тренинге «Дело второй половины жизни» 20 декабря, где составят планы на ближайшее время и напишут письма Деду Морозу.