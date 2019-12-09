РИАМО - 9 дек. Подмосковная акция «Школа ЖКХ нашего двора» с 2020 года станет регулярной и будет проводиться раз в квартал, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник региональной Госжилинспекции Ольга Федина.

«Мы получили массу положительных откликов, поэтому планируем проводить такие школы ежеквартально», - сказала Федина.

«Школой ЖКХ нашего двора» заменили дни открытых дверей в офисах управляющих организаций, которые, по словам Фединой, перестали давать эффект.

Теперь встречи с жителями проходят во дворах домов, куда также приглашают представителей Фонда капитального ремонта, Госадмтехнадзора, депутатского корпуса, местных администраций.