РИАМО - 9 дек. В столичных парках с приходом морозной погоды появятся 18 новых катков с натуральным покрытием, сейчас в Москве уже действуют 20 катков с искусственным покрытием, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Этой зимой в 28 парках, подведомственных столичному департаменту культуры, будут работать 38 катков и хоккейных коробок. Площадки с искусственным льдом уже сейчас открыты для горожан, а катки с натуральным покрытием зальют, когда в городе установится морозная погода», - говорится в сообщении.

Сейчас на территории Москвы функционирует множество искусственных катков, среди которых каток в парке Горького, в Таганском парке и саду «Эрмитаж». Примечательно, что каток в парке Горького стилизован в теме космоса и носит название «Восход». Каток Таганского парка имеет название «Электронный лед» - по вечерам здесь звучат диджей-сеты, тогда как в саду «Эрмитаж» звучат джазовые композиции. Столичные же киноманы собираются на катке в саду имени Баумана - здесь можно прокатиться «с ветерком» и посмотреть любимую киноленту.

С приходом морозной погоды натуральные катки появятся в парке «Сокольники», в Измайловском парке, в музее-заповеднике «Царицыно». Первый будет назван «Гигантом» - его площадь составит 17 тысяч квадратных метров.