РИАМО - 9 дек. К моменту запуска первого участка Бирюлевской линии столичного метро на работу возьмут машинистов, кассиров, сотрудников безопасности и других специалистов, всего планируется создать около 2 тысяч рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для обслуживания станций Бирюлевской линии метро потребуются машинисты электропоездов, кассиры, инспекторы службы безопасности, дежурные станционного поста централизации, дежурные по станции, монтеры пути, слесари-электрики и электромеханики. Часть сотрудников переведут с других линий, остальных примут на работу после необходимого обучения», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Всего будет создано более 200 рабочих мест для кассиров и около 900 рабочих мест для технических специалистов. Свыше 100 сотрудников примут в службу движения. В электродепо «Бирюлевское» после его строительства примут более 500 человек, включая машинистов.

«Строительство каждой новой станции расширяет штат Московского метрополитена. Для того чтобы обеспечивать бесперебойную работу транспорта, нужны грамотные специалисты. Поэтому новые сотрудники метро проходят специальное обучение, а действующие — регулярно повышают свою квалификацию на дополнительных курсах и занятиях», — добавил Ликсутов.

Открытие Бирюлевской линии метро улучшит транспортное обслуживание ряда районов, среди которых Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное и Западное. Также снизится нагрузка на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии подземки. С появлением новых станций улучшится экологическая и дорожная ситуация.