РИАМО - 9 дек. За год жители столицы посещают поликлиники 100 миллионов раз, при этом около 150 поликлиник требуют реконструкции, сложность с проведением реконструкции заключается в том, что на время ремонта необходимо найти временное место для врачей и пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве это 100 миллионов посещений в год (поликлиник – ред.). Это астрономическая цифра. Около 150 поликлиник подлежит реконструкции. Это здания, построенные 50-60 лет тому назад. Это обновление оборудования, повышение квалификации», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что сложности при реконструкции поликлиник вызывает то, что на время ремонта необходимо найти временное место для врачей и пациентов. При этом реконструкцию необходимо провести за несколько месяцев.