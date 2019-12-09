РИАМО - 9 дек. Свыше 2,1 тысячи турникетов и валидаторов на станциях Московских центральных диаметров работают в штатном режиме в условиях повышенного пассажиропотока, обновленная билетная система функционирует корректно, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

С понедельника на МЦД введен платный проезд. До этого в течение двух недель пользоваться МЦД можно было бесплатно. Такое решение приняли, чтобы настроить работу билетной системы диаметров.

«На станциях у турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые подробно разъясняют пассажирам особенности использования новой тарифной системы, расскажут о необходимости валидации на вход и выход, а также помогают в случае возникновения малейших затруднений», — говорится в сообщении.

Благодаря тарифной системе МЦД и возможности бесплатной пересадки на метро и МЦК пассажиры могут экономить на проезде: при поездках по столице экономия составит до 50%, а пассажиры из Подмосковья в границах МЦД могут экономить до 75% при оплате картой «Тройка».

ЦППК в период тестирования билетной системы проверила каждое устройство: читается ли проездной документ, верно ли списываются средства. Турникеты и валидаторы протестировали на логику поездки, а эксперты убедились в том, что система будет работать бесперебойно и некорректных списаний не будет.

Программное обеспечение билетной системы скорректировали, чтобы повысить стабильность работы при ежедневно растущем количестве пассажиров.

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