РИАМО - 9 дек. Парковка на столичных улицах будет бесплатной в течение новогодних праздников, то есть с 1 по 8 января 2020 года, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час.

«Новогодние гуляния в столице пройдут на различных площадках, на них ожидается большое количество москвичей и гостей города. Мы просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий», – говорится в сообщении.

При этом стоит иметь в виду, что плоскостные парковки со шлагбаумом в новогодние праздники будут работать по действующим тарифам.

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: 8 (495) 539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).