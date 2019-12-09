РИАМО - 9 дек. В столице завершились работы по озеленению улиц, переулков и площадей, отремонтированных в этом году, всего в городе высадили порядка 1,2 тысячи молодых деревьев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Больше всего деревьев высадили в районе Киевского вокзала — на самой площади перед вокзалом, а также на улицах Большой Дорогомиловской, Брянской, Киевской, Студенческой, Смоленской, Раевского и на Можайском Валу. Там появилось 405 деревьев. Почти половина из них — липы сорта «паллида», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Он добавил, что липа «паллида» - это высокое дерево с густой кроной в форме широкого конуса. Липа быстро растет, достигая 35 метров в высоту. Летом листья у нее ярко-зеленые, а к осени становятся золотисто-желтыми. В середине лета липы зацветают. Их небольшие желто-зеленые соцветия обладают приятным сильным ароматом.

Высота новых деревьев может достигать 10 метров в высоту, а их возраст составляет от 10 до 25 лет. Работы по озеленению территорий проходили в Москве с конца октября до начала декабря - поздняя осень является наиболее благоприятным временем для высадки крупномеров. Такие деревья появились на множестве территорий - это Рождественка, Остоженка с прилегающими переулками, Школьная улица и переулки в районе Патриарших прудов, Озерковская и Овчинниковская набережные.

Новые деревья также появились на улице Чаплыгина, на Центральном проспекте в Зеленограде, в проезде Соломенной Сторожки, на Шипиловской улице, где еще благоустраивают сквер, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

Примечательно, что липы сорта «паллида» — самые распространенные деревья на московских улицах. Они не только красивы, но и неприхотливы в уходе и устойчивы к городской загазованности.

«На Центральном проспекте в Зеленограде высадили 250 лип и кленов, а старинные улицы и переулки центра Москвы украсили почти 300 деревьев — лип, кленов, рябин, вязов, декоративных яблонь и черемухи», - отметил представитель пресс-службы департамента капремонта.

Работы по высадке деревьев производились в ночное время, чтобы не мешать жителям и не создавать сложной дорожной ситуации. Деревья высажены по специальной системе, с утеплением корневой системы и обеспечением вентиляции.