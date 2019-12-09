Что ждет нарушителей на МЦД: блокировка карт и другие штрафы

Изменения с момента запуска
В понедельник, 9 декабря, закончился бесплатный период проезда на Московских центральных диаметрах, введенный для наладки билетной системы. С этого дня на МЦД начинают действовать свои тарифы и штрафная система.
Первые две линии МЦД были запущены 21 ноября по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Открытие диаметров, на которых действует 57 станций, было отмечено сбоями в работе валидаторов, пассажирской давкой, возникшей из-за недостаточно длинных шестивагонных составов «Иволга», нарушениями расписания.
На настоящий момент проведена работа по улучшению сервиса: на обоих МЦД были запущены одиннадцативагонные «Иволги» (на МЦД-2 запустили также десятивагонные поезда), установили более 5 тысяч элементов навигации. Было протестировано новое ПО для турникетов.
Валидация карты и дифференцированные тарифы
В отличие от метро и МЦК, в случае с МЦД пассажиру необходимо валидировать карту не только на входе, но и на выходе со станций. Это связано с тем, что на МЦД действуют три тарифные зоны: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя», оплата в них дифференцированная.
В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), обслуживающей маршруты, РИАМО пояснили, что стоимость проезда в «Центральной» зоне составляет 38 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». В зоне «Пригород» стоимость разовой поездки – 45 рублей. Тарифная зона «Дальняя» находится за границами МЦД. В «Дальней» зоне цена проезда складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей за проезд по МЦД, вся сумма списывается с «Тройки». Бесплатная пересадка на метро и МЦК предусмотрена в течение 90 минут с момента первой валидации.
Валидация без турникета
На большинстве станций, где нет турникетов, установили отдельные валидаторы на выходах или около касс. Если же на станции нет ни валидаторов, ни турникетов, сайт мэра Москвы советует обращаться в кассы для валидации.
Разблокировка карты
Если пассажир по какой-то причине не валидировал свою карту «Тройка» при выходе из МЦД, она будет заблокирована, говорят в ЦППК. Чтобы разблокировать ее, необходимо будет обратиться в кассу метро или в любую кассу пригородного транспорта и заплатить 150 рублей.
Стоит учитывать, что двойная валидация (на вход и на выход) необходима только в границах станций Кубинка – Дмитров и Чехов – Новоиерусалимская. Для бесплатной пересадки при проезде дальше этих станций нужно оформлять билет в кассе или автомате перед поездкой – в этой ситуации валидация будет необходима только при пересадке в Москве, говорится на сайте МЦД, созданном ЦППК.
Штрафы как в электричках
Все остальные штрафы будут такими же, как и в пригородных поездах. Так, если пассажир сел в поезд без входной валидации, в пути ему будет предложено оплатить обычный пригородный билет со сбором (оплата будет происходить не по «Тройке», бесплатная пересадка на метро действовать не будет). Если же он откажется, с него будет взыскан штраф в пятидесятикратном размере от установленного тарифа на расстояние 10 км, применяемого на том участке и для того типа поезда, в котором ехал безбилетник. О правилах проезда в пригородных поездах и штрафах можно узнать тут>>
Как перекодировать «Стрелку» и «Тройку» для поездок на МЦД>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии