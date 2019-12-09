Что ждет нарушителей на МЦД: блокировка карт и другие штрафы

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В понедельник, 9 декабря, закончился бесплатный период проезда на Московских центральных диаметрах, введенный для наладки билетной системы. С этого дня на МЦД начинают действовать свои тарифы и штрафная система.

Первые две линии МЦД были запущены 21 ноября по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Открытие диаметров, на которых действует 57 станций, было отмечено сбоями в работе валидаторов, пассажирской давкой, возникшей из-за недостаточно длинных шестивагонных составов «Иволга», нарушениями расписания.

На настоящий момент проведена работа по улучшению сервиса: на обоих МЦД были запущены одиннадцативагонные «Иволги» (на МЦД-2 запустили также десятивагонные поезда), установили более 5 тысяч элементов навигации. Было протестировано новое ПО для турникетов.

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