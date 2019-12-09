РИАМО - 9 дек. Правительство Подмосковья и мэрия Москвы разрабатывают совместное решение о единой платежной системе, сообщил в понедельник журналистам вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«Мы с мэрией Москвы сегодня обсуждаем очень важную тему. Сейчас в Московской области есть карта «Стрелка», в городе Москве есть карта «Тройка». Мы сейчас вырабатываем совместное решение о том, чтобы появилась одна платежная система, которая позволит жителям как Москвы, так и области пользоваться одним платежным средством. Сейчас мы объединили «Стрелку» и «Тройку» на одну карту, но в перспективе мы хотим перейти к тому, что будет одна карта, одна платежная система», - сказал Тресков.

Он отметил, что на данный момент вырабатывается совместное решение, подробности о котором станут известны позже.

С понедельника проезд на первых двух Московских центральных диаметрах стал платным. Оплатить проезд на МЦД можно в том числе картой «Тройка-Стрелка».