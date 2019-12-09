РИАМО - 9 дек. В Москве завершили строительство последнего участка Северо-Западной хорды (СЗХ) — Балочного моста, благодаря его открытию значительно снизится нагрузка на вылетные и кольцевые магистрали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Так, с открытием нового участка СЗХ снизится нагрузка на вылетные и кольцевые магистрали на севере и западе столицы. Это произойдет из-за перераспределения транспортных потоков.

«Ожидаем на почти 15 тысяч меньше автомобилей на участке МКАД от Озерной улицы до Алтуфьевского шоссе, на 9 тысяч машин меньше поедет по участку ТТК от Комсомольского проспекта до Новослободской улицы», - сказал собеседник агентства.

Северо-Западная хорда связала четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Трасса проходит от Дмитровского до Скол­ковского шоссе и далее до Мичуринского проспекта. Общая протяженность дорог СЗХ, включая съезды и искусственные сооружения, составляет 83 километра.

Открытие последнего участка СЗХ привело к уменьшению задержек перед Карамышевским мостом на шесть минут (в 2,5 раза). Протяженность Балочного моста составляет 600 метров, с подходами - 1,4 километра.