РИАМО - 9 дек. С момента запуска МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский рост количества перевезенных пассажиров в 10 раз превышает этот показатель на других пригородных направлениях Московской железной дороги (МЖД), сообщил в понедельник журналистам заммэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Первые два диаметра МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. Проезд по МЦД сделали бесплатным по 8 декабря включительно для наладки работы билетной системы. С понедельника на МЦД введена плата за проезд.

«Мы видим огромное количество новых пассажиров на первых двух диаметрах. Скажу, что рост количества перевезенных пассажиров на этих двух направлениях, двух диаметрах, он почти в 10 раз больше, чем на остальных направлениях Московской железной дороги», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что на сегодняшний день все технические вопросы, связанные с работоспособностью билетной системы, решены.

«Хочу сказать, что мы вместе с пригородным перевозчиком (ЦППК - ред.) и правительством Московской области будем дальше работать над тем, чтобы поездки в пригороде в режиме метро были еще более удобные, доступные, надежные и привлекательные для ежедневных поездок», - добавил Ликсутов.

На МЦД действуют три тарифные зоны. «Центральная» зона работает в пределах станций Марк - Сетунь, Остафьево – Волоколамская. Зона «Пригород» действует от начальных и конечных станций МЦД. «Дальняя» зона действует для тех пассажиров, которые едут от станций, расположенных за границами диаметров.

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