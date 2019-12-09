РИАМО - 9 дек. После запуска Московских центральных диаметров (МЦД) в Подмосковье более чем на 5% снизилось количество пассажиров в автобусах, также разгрузились дороги, сообщил журналистам в понедельник вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Первые два направления МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. На две недели проезд по МЦД сделали бесплатным для наладки работы билетной системы. Бесплатный период действовал по 8 декабря включительно.

«В связи с запуском МЦД существенно сократилось количество пассажиров в автобусах - это более чем на 5%. На дорогах Московской области мы тоже отмечаем снижение частного транспорта. Пассажиры активно пересаживаются на МЦД. Это действительно стало удобно, комфортно и быстро», - сказал Тресков.

Он также напомнил, что с понедельника проезд на Московских центральных диаметрах стал платным.

На МЦД действуют три тарифные зоны. «Центральная» зона работает в пределах станций Марк - Сетунь, Остафьево – Волоколамская, стоимость одной поездки – 38 рублей. Зона «Пригород» действует от начальных и конечных станций МЦД, стоимость одной поездки – 45 рублей. «Дальняя» зона действует для тех пассажиров, которые едут от станций, расположенных за границами диаметров. Стоимость поездки складывается из цены билета на электричку до границ МЦД (23 рубля за одну зону) + 45 рублей.

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