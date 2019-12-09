РИАМО - 9 дек. За последние годы количество точек общепита в столице выросло в 1,5 раза, жители стали чаще приходить в кафе и рестораны, чтобы поесть и просто пообщаться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Количество точек общепита в Москве увеличилось в 1,5 раза за последние годы. Люди стали чаще приходить в кафе, рестораны и меньше стали готовить дома. В летнее время огромное количество летних веранд создают другую атмосферу в городе. Мы упростили в городе их создание и их стало в два раза больше», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В прошлом году в Москве на 100 тысяч человек приходилось 80 ресторанов. Для сравнения - в Нью-Йорке на 100 тысяч жителей их было 310.

Также Собянин сообщил, что туристический бизнес приносит Москве хороший доход.

«С одной стороны это хорошее настроение, которое вообще никак нельзя оценить, а с другой стороны - это еще и доходы для города», - сказал Собянин.

Одним из самых окупаемых туристических проектов столицы является «Путешествие в рождество». Площадки этого фестиваля в течение месяца посещают около 15 миллионов человек.