РИАМО - 9 дек. В Подмосковье и Москве в понедельник ожидается облачная погода с небольшими осадками, максимальная температура воздуха днем составит плюс 5 градусов, атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве — 2-4, по области — 0 - плюс 5 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80%.

Синоптики отмечают, что неустойчивый характер погоды может вызвать метеопатические реакции: общее недомогание, обострения имеющихся хронических недугов, психологический дискомфорт и вегетативные расстройства могут развиваться практически у большинства метеозависимых людей.

«Симптомы ухудшения самочувствия, снижение физических сил, плохое настроение - это тоже может быть ответной реакцией людей на внешние дискомфортные погодные условия. Но, как известно, «у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать ...». Поэтому необходимо позитивно реагировать на капризы погоды, если позволяет самочувствие, стараться сохранять физическую активность, больше бывать на свежем воздухе и, конечно, не забывать о лечении хронических заболеваний и поддерживающей терапии», - добавляют специалисты.