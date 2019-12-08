РИАМО - 8 дек. На Кубке мира по фехтованию среди юниорок, который прошел в Бухаресте, бронзовую медаль выиграла спортсменка из Подмосковья Анна Удовиченко, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«По итогам личных выступлений подмосковная спортсменка Анна Удовиченко сумела подняться на третью ступень пьедестала почета. Бронзовой награды также удостоилась россиянка Александра Сундучкова», - говорится в сообщении.

А золото и серебро достались итальянке Фаваретто и француженке Еве Лашерай соответственно.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков уточнил, что третье место на Кубке мира – серьезный результат. С учетом данной награды, в активе этого сезона у рапиристки из Московской области две золотые медали, две бронзовые и одно серебро.

«Своими успешными выступлениями Анна Удовиченко доказывает, что подмосковная школа фехтования является одной из самых сильных в нашей стране. Поздравляю спортсменку с заслуженной наградой!» - добавил Терюшков.