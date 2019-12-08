РИАМО - 8 дек. Пожарные потушили возгорание, которое произошло в строении на улице Московской Наро-Фоминска, площадь пожара составила 600 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 12.57 поступила информация о пожаре по адресу: Московская область, городской округ Наро-Фоминск, улица Московская, дом 34. По данным открытых источников, в этом здании находится стекольная мастерская. Огонь локализовали на площади 600 квадратных метров.

«В 16:00 - ликвидация открытого горения. В 19:20 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: девять единиц техники, 32 человека, в том числе от МЧС: пять единиц техники, 19 человек», - говорится в сообщении.