РИАМО - 8 дек. Северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии (7) Московского метрополитена снова начал работать на вход и выход пассажиров, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее северный вестибюль станции работал только на вход. Южный вестибюль был открыт для входа и выхода пассажиров. Это было связано с убытием футбольных болельщиков со стадиона «Открытие Арена».

«Северный и южный вестибюли открыты для входа и выхода пассажиров. Станция «Спартак» работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.