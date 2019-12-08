РИАМО - 8 дек. Подмосковная спортсменка Дарья Качанова выиграла серебряную медаль на III этапе Кубка мира по конькобежному спорту, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 6 по 8 декабря в городе Нур-Султан проходит III этап Кубка мира по конькобежному спорту. В соревнованиях среди женщин на дистанции 500 метров российские спортсменки сумели занять две ступени пьедестала почета.

«Подмосковная спортсменка Дарья Качанова с результатом 37,601 секунды завоевала серебряную награду соревнований. Первой стала Ангелина Голикова (37,585 секунды), а тройку лучших замкнула спортсменка из Японии Нао Кадайра (37,727 секунды)», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что подмосковная школа конькобежного спорта является одной из самых сильных в России. А Качанова – настоящая гордость для всех жителей Подмосковья.

«Серебряная медаль международных соревнований говорит о высоком уровне физической подготовленности спортсменки. Поздравляю россиянок с успешным выступлением на третьем этапе Кубка мира!» - заключил министр.