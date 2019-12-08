РИАМО - 8 дек. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в гостинице «Усадьба Ромашково» в Одинцовском городском округе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Гостиница загорелась утром в воскресенье. Площадь пожара составила 1050 квадратных метров, в здании обрушилась крыша.

«В 11:14 - ликвидация открытого горения. В 19:50 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали 67 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС: 35 человек и 11 единиц техники.