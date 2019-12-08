РИАМО - 8 дек. На юге Москвы произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате происшествия тяжелые травмы получили водители, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На пересечении Михневского и Загорьевского проездов произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате пострадали водители транспортных средств», - сказал собеседник агентства.

По его словам,пострадавшие доставлены в больницу, у них диагностированы переломы шейных позвонков, черепно-мозговая травма.

Он добавил, что сейчас устанавливаются причины произошедшей аварии.