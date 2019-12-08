РИАМО - 8 дек. В ходе пьяной ссоры между родственниками в одном из парков столицы неадекватного участника конфликта привязали пищевой пленкой к дереву, сообщил РИАМО представитель пресс-службы московского главка МВД РФ.

«На Кронштадтском бульваре произошел конфликт между родственниками после совместного распития спиртных напитков. Один из участников повел себя неадекватно в результате чего родственники привязали его пищевой пленкой к дереву и вызвали полицию», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всех участников конфликта доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.