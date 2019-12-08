РИАМО - 8 дек. В рамках подготовки инфраструктуры Московских центральных диаметров к введению платного проезда на поездах с 9 декабря еще на пяти станциях заработали турникеты, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«На МЦД продолжаются работы, створки турникетов закрыты на станциях: Бескудниково, Дмитровская, Фили, Немчиновка, Долгопрудная, Павшино. Напоминаем, проезд сегодня бесплатный», - говорится в сообщении.

Если турникет на станции закрыт, то пассажиру необходимо приложить соцкарту москвича, «Тройку» или «Тройку-Стрелку», списания средств за проездку не будет. К валидаторам карты прикладывать не нужно, иначе может списаться стоимость поездки.

Первые два Московских центральных диаметра запустили 21 ноября. Платный проезд вводится на МЦД с 9 декабря.