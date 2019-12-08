РИАМО - 8 дек. В состязаниях юниорок в весовой категории 75 килограммов на всероссийских соревнованиях по боксу спортсменка из Московской области Маргарита Зуева поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования «Олимпийские надежды» проходили с 3 по 7 декабря в подмосковном Королеве.

«В активе Маргариты Зуевой это далеко не первая медаль на национальных соревнованиях. В мае этого года она стала второй на первенстве России. Успехи спортсменки на юниорском уровне говорят о том, что при переходе во взрослый спорт ее ждет большое будущее. Поздравляю Маргариту с завоеванием золотой медали!» — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Серебряная медаль досталась Анне Калупевой из Кировской области, а бронзовые награды поделили между собой москвичка Лола Мемохшоева и спортсменка из Санкт-Петербурга Елизавета Задорнова.