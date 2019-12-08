РИАМО - 8 дек. В подмосковном Реутове в воскресенье состоялась торжественная церемония открытия спортивного комплекса «Реутов Арена» с ледовым полем и тремя бассейнами, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В южной части города на Юбилейном проспекте начал работу Ледовый дворец. На базе спорткомплекса общей площадью 8 тысяч квадратных метров введены в эксплуатацию каток, зона бассейнов для разных категорий пловцов, комплекс спа-процедур, фитнес- и кардиозоны», - говорится в сообщении.

В церемонии открытия первого в городском округе крытого Ледового дворца приняли участие глава муниципалитета Станислав Каторов, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин, многократный чемпион мира, Европы и СССР по хоккею Вячеслав Анисин.

«Для жителей Реутова и для меня лично открытие спорткомплекса с ледовым полем по-настоящему долгожданное событие. Хотел бы выразить огромную благодарность министру спорта Подмосковья Роману Терюшкову, правительству Московской области, коллегам-инвесторам, которые улучшают инфраструктуру муниципалитета. Объект строили почти три года», - сказал Каторов.

Он отметил, что на занятия в «Реутов Арену» уже записалось более 3 тысяч человек.

В новом спортивном здании открыты школы по хоккею и фигурному катанию, в планах проведение соревнований различного уровня. Тренерский штаб полностью укомплектован. На арене работают шесть хоккейных тренеров и пять наставников по фигурному катанию, имеющих большой опыт в спортивной подготовке детей и взрослых.

«Рад, что в Реутове появилась современная ледовая арена. С каждым годом все больше и больше людей начинают заниматься спортом в Подмосковье. Московская область является своеобразным «движком» развития хоккея - у нас функционирует порядка 60 хоккейных площадок. Теперь в регионе на один каток стало больше», - отметил Терюшков.

В день открытия спорткомплекса было проведено три бесплатных сеанса массового катания для всех желающих, матч детской команды ICEPRO, показательные выступления фигуристов, розыгрыш подарков, а также день открытых дверей в фитнес-клубе.