РИАМО - 8 дек. Северный вестибюль станции столичного метрополитена «Спартак» снова начал работать на вход и выход пассажиров, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.
Ранее северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии (7) работал только на выход. Южный вестибюль был открыт для входа и выхода пассажиров. Это было связано с прибытием футбольных болельщиков на стадион «Открытие Арена», на котором проходит матч между «Спартаком» и «Ростовом».
«Северный и южный вестибюли открыты для входа и выхода пассажиров. Станция «Спартак» работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.
Кроме того, любителям футбола рекомендовали заблаговременно купить билеты на обратную поездку. Кроме того, пассажирам напомнили, что проезд можно оплатить прямо банковской картой на турникетах, помеченных специальными стикерами.
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