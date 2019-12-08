РИАМО - 8 дек. Северный вестибюль станции столичного метрополитена «Спартак» снова начал работать на вход и выход пассажиров, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

Ранее северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии (7) работал только на выход. Южный вестибюль был открыт для входа и выхода пассажиров. Это было связано с прибытием футбольных болельщиков на стадион «Открытие Арена», на котором проходит матч между «Спартаком» и «Ростовом».

«Северный и южный вестибюли открыты для входа и выхода пассажиров. Станция «Спартак» работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Кроме того, любителям футбола рекомендовали заблаговременно купить билеты на обратную поездку. Кроме того, пассажирам напомнили, что проезд можно оплатить прямо банковской картой на турникетах, помеченных специальными стикерами.