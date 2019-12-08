РИАМО - 8 дек. Ссора произошла между ранее судимыми мужчиной и женщиной во время застолья, в итоге пострадал мужчина, его госпитализировали с ножевым ранением, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 7 декабря из квартиры в доме 19 микрорайона Богородский Щелкова бригадой скорой помощи в Щелковскую РБ №2 доставлен и госпитализирован ранее судимый местный житель 1989 года рождения с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции за совершенное преступление установили и доставили в отдел полиции ранее судимую женщину 1991 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».