РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Более 900 человек посетили концерт «Надежда — мой компас земной», посвященный 90-летию народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Подольске, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В концертном зале администрации округа 7 декабря прошел концерт «Надежда — мой компас земной», посвященный 90-летию со дня рождения композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Мероприятие посетило более 900 человек», - говорится в сообщении.

В концерте принимал участие звукорежиссер и представитель парка культуры и отдыха имени Талалихина, лауреат областных фестивалей, гитарист Владимир Поляков. Вместе с певицей Татьяной Николаевой они исполнили романс «И меня пожалей».

Руководство парка Талалихина благодарит организаторов и артистов за высокий уровень профессионализма.