РИАМО - 8 дек. Из-за футбольного матча на стадионе «Открытие Арена» северный вестибюль станции «Спартак» временно работает только на выход пассажиров, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

«Северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии работает только на выход. Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров», - говорится в сообщении.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» начнется в 19:00.

Болельщикам рекомендовали заблаговременно купить билеты на обратную поездку. Кроме того, пассажирам напомнили, что проезд можно оплатить прямо банковской картой на турникетах, помеченных специальными стикерами.