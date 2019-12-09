РИАМО - 9 дек. С понедельника на Московских центральных диаметрах вводится плата за проезд, всего на МЦД действуют три тарифные зоны.

Первые два диаметра МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели для наладки работы билетной системы. Бесплатный период действовал по 8 декабря включительно.

Расходы в связи с бесплатным проездом понес перевозчик – Центральная пригородная пассажирская компания: проблемы с неисправностью турникетов при запуске МЦД произошли из-за недоработки системы ЦППК.

На МЦД действуют три тарифные зоны. «Центральная» зона работает в пределах станций Марк - Сетунь, Остафьево – Волоколамская, стоимость одной поездки – 38 рублей. Зона «Пригород» действует от начальных и конечных станций МЦД, стоимость одной поездки – 45 рублей. «Дальняя» зона действует для тех пассажиров, которые едут от станций, расположенных за границами диаметров. Стоимость поездки складывается из цены билета на электричку до границ МЦД (23 рубля за одну зону) + 45 рублей.

Пассажиры также могут пользоваться абонементами для поездок на МЦД по зоне «Пригород». Утверждены абонементы на одни сутки (285 рублей), трое суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей), 90 дней (6940 рублей) и 365 дней (24450 рублей). Эти абонементы записываются на карты «Тройка» или «Тройка-Стрелка».

Пассажиры могут оплачивать поездки с помощью предварительно перекодированных карт «Тройка». Кроме того, на МЦД действуют все льготы по социальным картам. Пассажиры могут сделать бесплатную пересадку на метро и МЦК в течение 90 минут – для этого необходимо валидировать транспортные карты на вход и выход со станций МЦД.

Учащимся доступен льготный проезд по прежним тарифам ЦППК.

На станциях МЦД будут дежурить консультанты, которые помогут пассажирам.