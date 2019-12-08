РИАМО - 8 дек. В столице продлили действие предупреждения о погодной опасности из-за гололедицы, «желтый» уровень опасности погоды действует до 10 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы действует в Москве до 00:00 10 декабря. «Желтый» уровень из-за порывистого ветра, который будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду, также объявлен в Подмосковье – до 17 часов 9 декабря.

В Подмосковье с 17:00 9 декабря до 17:00 10 декабря и в Москве с 00:00 10 декабря до 17:00 10 декабря оповещение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областей.

В Московском регионе 9 декабря будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами образуется гололедица. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем — плюс 2-4 градуса.