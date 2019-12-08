РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проведет матч с нижегородским «Торпедо» на домашнем льду 9 декабря в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Ждем поддержки болельщиков на игре с «Торпедо» в понедельник! 9 декабря «Витязи» пройдут новый экзамен в КХЛ. К нам в гости приезжают злые гении Западной конференции во главе с Дэвидом Немировски – ХК «Торпедо». Мы верим в нашу дружину и ждем меткости Семина, точности Макеева, хитрости Аалтонена, напора Гребенщикова, старания и мастерства от всех «Витязей», - говорится в сообщении.

Матч будет проходить в Ледовом дворце «Витязь». Начнется он с предматчевого шоу в 19:15.