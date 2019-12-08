РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Тренер, актер театра и кино Андрей Сухин провел разминку для юнармейцев школы №11 городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт».

8 декабря в 11:00 в фитнес-клубе Avrora Fitness прошло спортивно-развлекательное занятие для юнармейцев МОУ СОШ №11 в рамках программы РОО «РосМолСпорт МО» «Спортсоцчас», которое провел тренер, актер театра и кино Андрей Сухин.

«Общественник начал мероприятие с разминки в детской комнате, где показал и рассказал правильность выполнения упражнений. Затем молодым людям показали тренажерный зал, где объяснили предназначения силовых установок, на которых занимаются посетители клуба. Далее юные патриоты перешли в зал для групповых занятий, где и завершилась спортивная часть программы», - говорится в сообщении.

В завершение Сухин рассказал о своей фильмографии и показал ряд актерских приемов.